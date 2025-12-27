Avicultura propõe escola para formação de mão de obra em Mato Grosso do Sul

A criação de uma Escola Avícola para formação e capacitação de mão de obra foi apresentada ao governador Eduardo Riedel como novo projeto estruturante para a avicultura de Mato Grosso do Sul. A proposta foi entregue por representantes da Câmara Setorial da Avicultura e de associações de produtores.

O projeto prevê a implantação de um aviário-escola voltado à qualificação de trabalhadores, formação de novos profissionais e estímulo à sucessão geracional no campo. A iniciativa é liderada por entidades do setor avícola, com apoio do Senar, e tem como referência o modelo de aviário-escola de Assis Chateaubriand (PR).

Segundo os proponentes, a escola surge para atender uma demanda crescente por capacitação técnica, diante da expansão dos aviários, da adoção de novas tecnologias e da necessidade de padronização de processos produtivos. A proposta foi apresentada com material explicativo e inclui a construção e o aparelhamento da estrutura, com recursos de emendas parlamentares e contrapartidas locais.

A oportunidade para criação da Escola Avícola está diretamente ligada ao crescimento acelerado do setor no Estado, impulsionado por políticas públicas de incentivo. O Programa Frango Vida, integrado ao PROAPE, já destinou desde 2023, mais de R$ 66 milhões para a retomada e a ampliação da avicultura sul-mato-grossense, criando um ambiente favorável para novos investimentos e aumento da produção.

Atualmente, Sidrolândia concentra o maior polo produtor de aves do Estado, com cerca de 210 mil frangos por dia. Somado ao polo de Dourados, Mato Grosso do Sul registra aproximadamente 180 milhões de aves produzidas por ano, o que amplia a necessidade de mão de obra qualificada para sustentar o ritmo de crescimento do setor.

