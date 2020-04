Pequenos agricultores terão orientação contra o Coronavírus

A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), elaborou uma Cartilha de Orientações, para orientar o agricultor a se proteger contra a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19).



A cartilha tem como referência as informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



Conforme a cartilha, nesse período de restrições do contato social, a produção, circulação e comercialização de alimentos que são consideradas atividades essenciais, devem ter a segurança adequada para garantir que o alimento continue chegando à mesa dos brasileiros.



Nas medidas de proteção orientadas pela cartilha, ainda tem especificidades com a segurança do colaborador rural e de como proteger a propriedade.



A Anater em declaração ao JD1 Notícias , explicou que a formulação da cartilha ao agricultor é para que a informação chegue de maneira concreta. "O público rural tem algumas epecificidades, como o acesso à informação que não chega com a mesma fluência ou segurança de veracidade que chega na região urbana".



De acordo com a Agência, o objetivo maior da cartilha além dos cuidados com relação à proteção é mostrar ao agricultor que apesar da pandemia é possivel e necessário continuar abastecendo, produzindo e entregando nas escolas, mercearias e mercados do Brasil.



Confira a cartilha de recomendações ao agricultor.











