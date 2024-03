MS sedia ConferÃªncia de Nuffield com 1800 participantes

Carla Andréa, com Governo do MS

No Bioparque Pantanal, em Campo Grande, o Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, realizou a abertura da Conferência da Nuffield (associação internacional do agronegócio), que objetiva promover o aprendizado e troca de experiências para um sistema alimentar global. O inicio do evento contou com a presença da senadora Tereza Cristina.

A Conferência teve inicio ontem (09), e vai até o dia 17 de março. Sendo esta a primeira vez do MS como sede do evento, e a segunda vez do Brasil, a anterior aconteceu em São Paulo. A abertura teve a presença de 140 líderes internacionais do agronegócio dos seis continentes.

A Nuffield foi criada em 1947, no Reino Unido, para que os produtores rurais viajassem em busca de conhecimento e inovação, para enfrentar os desafios de alimentação e da economia pós 2º Guerra Mundial. Para ela, a agricultura é a base de um futuro sustentável. E conferências como essas, permitem que os participantes conheçam o que é feito de mais atual e inovador nas melhores empresas e propriedades rurais do mundo.

Ao todo, 1800 membros da Nuffield, entre colaboradores de 40 países e 100 investidores de diferentes setores agrícolas. Participam também estudiosos do Chile, dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Canadá, Brasil e entre outros.

“Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam em casa, e tenho certeza que a experiência os deixará melhor. Estou feliz com a presença de vocês e por virem visitar Mato Grosso do Sul, que é um Estado jovem. É uma boa hora e quero que vocês compreendam um pouco sobre o desenvolvimento que acontece aqui", disse Eduardo Riedel durante a abertura.

O coral Mita Rory se apresentou na abertura, composto por crianças indígenas de Amambai, que cantaram o hino brasileiro e o sul-mato-grossense na língua guarani.

Durante a Conferência, os participantes visitarão Sidrolândia, Nioaque e Bonito.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também