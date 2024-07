'Expogenética Nelore-MS' é lançada em Campo Grande

O lançamento da 'Expogenética Nelore-MS' aconteceu nesta quarta-feira (24), no auditório da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), dentro do Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento, que será realizado de 30 de setembro a 10 de outubro de 2024, promete reunir criadores, estudiosos, profissionais e entusiastas do setor para celebrar as conquistas, avanços e fazer networking sobre assuntos relacionados ao melhoramento genético.

O presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, falou da importância em realizar um evento desse porte para Mato Grosso do Sul. “Diante da importância que MS tem no contexto nacional na produção de genética melhoradora, esse evento vem consagrar e mostrar essa força para o restante do País, pois a genética produzida aqui no Estado é exportada para todo o Brasil, porque aqui existe uma quantidade impressionante de produtores de touros, melhoradores de genética.

De acordo ainda com Matos, durante a feira também será apresentado o melhoramento genético da raça nelore para embaixadas dos países que possuem relação comercial com o Brasil e, principalmente, com Mato Grosso do Sul. "Faremos com que essa genética seja democratizada e vamos ressaltar o trabalho sério e competente do produtor da raça nelore de MS da porteira para dentro”, destacou o presidente.

Em sua primeira edição, a feira espera movimentar R$ 20 milhões. “É uma feira importante para o segundo semestre do ano, que esperamos que seja consolidada como mais um evento do agronegócio que vai fomentar a economia de Campo Grande, e Mato Grosso do Sul, com os leilões e os empregos que serão gerados para a realização do evento", afirmou o presidente da Acrissul Guilherme Bumlai.

Bumlai ainda ressaltou que a Expogenética será como uma vitrine para os exportadores. “Que sirva para eles mostrarem o que tem de melhor e o público poder conhecer esse trabalho do produtor rural. Vamos fechar o ano com essa feira que promete agregar criadores e explorar mais essa área da genética. Queremos fomentar as raças buscando trazer novos leilões para o Parque”, finalizou.

Expogenética

A 'Expogenética Nelore-MS' é uma feira com entretenimento para toda a família, além da expectativa de negócios. Durante o evento serão realizados 10 leilões de touros já confirmados.

Voltado para o agronegócio, terá disponível shopping ao vivo, palestras do melhoramento e evoluções na reprodução, e conceito de nutrição.

O público também contará com shows, parque de diversões, área comercial, stands, praça de alimentação e uma etapa de rodeio.

A programação da feira e atrações serão divulgadas nos próximos meses.

