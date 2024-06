Pantanal Tech MS acontece entre 28 e 29 de junho com painéis sobre mercado da carne

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Governo do Estado, em parceria com instituições públicas e empresas privadas, vão debater nos painéis empresariais do Pantanal Tech MS os temas 'Mercado da Carne no Pantanal' e 'Nutrição Animal no Pantanal'.

O evento acontecerá em 28 e 29 de junho de 2024 na unidade da UEMS em Aquidauana, a 140 km de Campo Grande. O painel 'Mercado da Carne no Pantanal' promoverá uma série de atividades para o produtor rural durante todo o evento.

Já a 'Estação da Carne' será uma área temática com estandes das empresas apresentando suas soluções, alternativas e oportunidades para a produção e comercialização da carne pantaneira.

E o 'Beef Papo', um espaço para palestras e debates, com interação com o público, abordando temas como Certificação de Valor da Carne Pantaneira, Alternativas de Comercialização para a Carne Produzida no Pantanal e Gestão da Pecuária Bovina no Pantanal.

Além da Areninha Paxixi, terá também a área 'Nutrição Animal no Pantanal', onde as principais empresas de nutrição animal atuantes no Pantanal estarão reunidas; a 'Estação Nutrição' com empresas apresentando as mais novas tecnologias disponíveis para a região e oferecendo atendimento técnico e comercial; e o 'Conversa de Cocho', onde serão realizados debates e palestras abordando temas como a produção forrageira no Pantanal, métodos alternativos de suplementação e a interação entre pasto e suplemento.

