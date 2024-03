Prefeitura da Capital investe na manutenção de pontes na zona rural

A Prefeitura Municipal de Campo Grande está investindo em melhorar a infraestrutura viária na zona rural, objetivando apoiar os produtores na competitividade no agronegócio. Por isso, foi definido um segmento prioritário para o Executivo.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está trabalhando na substituição das pontes de madeira pelas de concreto, visando reduzir os custos com a manutenção. Já são 85 pontes sob vistoria da pasta.

Até o momento, a Sisep realizou a manutenção completa de três pontes de madeira, sendo elas sobre os córregos Botas e Ceroula, e rio Anhanduí. E três pontes de concreto já estão sendo concluídas, todas elas na rodovia municipal CG-286.

Para ajudar a agricultura familiar, a administração pretende concluir a manutenção da ponte sobre o córrego Limpo, na estrada CG-040, que tem 20 metros de comprimento, no caminho para os assentamentos Sucuri e Conquista, na região do Aguão. Nesta, foram investidos R$ 792.102,51, em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Nas duas últimas semanas, as equipes estão trabalhando na altura do km 464 da BR-163. Também estão atuando na CG-010 e CG-282 e no Distrito de Anhanduí.

