JD1TV: Autoridades participam da abertura da Expogrande 2024

Começou hoje (4), a Expogrande 2024, em Campo Grande. Reunindo velhas e novas tradições, a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul é opção para toda a família. O JD1 esteve na abertura da Exposição, e conversou com autoridades locais sobre as expectativas para os próximos dias de evento. A 84ª edição da Expogrande segue até 14 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Neste ano a feira terá 16 leilões, 150 expositores e expectativa de atrair 120 mil visitantes e movimentar R$ 150 milhões, conforme o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai.

Além dos tradicionais pavilhões com animais, leilões e palestras, tem também o parque de diversões, shows, restaurantes e praças, garantindo a animação do público.

Além de empresas, tendas de entidades estão marcando presença na Exposição. São stands do governo, prefeitura, Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sebrae e Famasul (Federação Agropecuária de Mato Grosso do Sul).

Assista a entrevista:

A direção do evento definiu dois tipos de ingressos: um que dá acesso só à feira, a R$ 20, e outro, para quem vai ver os shows, que vai variar de R$ 100 até cerca de R$ 600, para camarotes. O acesso à exposição será cobrado às sextas-feiras e sábados.

