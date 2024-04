Durante Expogrande, Prefeitura oferta curso de serviços gerais para equinos

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv) vai realizar entre os dias 08 e 10 de abril, das 14h às 18h, o curso “Auxiliar em Serviços Gerais para Equinos”, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Os alunos terão a oportunidade de aprender sobre Introdução e Conceitos Gerais de Espécies Equinas, Nutrição e Sanidade Animal, Manejo de Cavalo no Trabalho e no Esporte, e Primeiros Socorros Animal. Focando na empregabilidade e geração de renda.

Segundo o veterinário Leonardo Nogueira, o motivo é o mercado de equino sul-mato-grossense, que é muito exigente e cada vez mais, aumenta a demanda de profissionais qualificados para tratar dos animais.

O curso tem vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas por aqui.

