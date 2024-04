Em Brasília, Marcelo Bertoni discursa em nome da CNA

No dia 20 de março foi celebrado o Dia Mundial da Agricultura. Em homenagem a data, o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, participou nesta quarta-feira (24) da sessão solene da Câmara dos Deputados, como representante do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, que também preside a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários.

Bertoni falou sobre a importância da agropecuária para o desenvolvimento econômico do Brasil, desde a produção de alimentos para população interna, até a representatividade nos índices de exportação.

“O Brasil é o maior exportador global de commodities agrícolas, gerando uma receita de cerca de US$ 167 bilhões em 2023, contribuindo para o saldo da balança comercial do país”, lembrou Bertoni.

O presidente da Famasul ainda disse que a produção agrícola ajudou a mudar a situação econômica do país, satisfez demandas internas e desempenhou um papel fundamental nas exportações.

Outro ponto abordado por ele foi a liderança do Brasil no uso de tecnologia agrícola de baixo carbono, que ajuda a diminuir a emissão de gases do efeito estufa, e aumenta a produção. Promovendo a sustentabilidade.

