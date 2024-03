MS Ã© reconhecido como Estado livre da febre aftosa sem vacinaÃ§Ã£o

Carla Andréa, com Governo do MS

Nesta segunda-feira (25) o Mato Grosso do Sul, e mais 16 estados, foram reconhecidos nacionalmente como 'Estado livre da febre aftosa sem vacinação', pela Portaria do Ministério da Agricultura.

Na lista estão os estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Distrito Federal e o Mato Grosso do Sul.

Nesses estados fica proibido o armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a febre aftosa, além do trânsito de animais vacinados contra a doença. Atualmente, o rebanho estadual do MS é de cerca de 18 milhões de cabeças.

