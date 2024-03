Riedel confirma que haverÃ¡ renegociaÃ§Ã£o para agricultores

Em meados de março, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, mediou uma reunião com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Carlos Fávaro; com o Presidente da Federação de Agricultura do Estado, Jorge Michelc; com o Presidente da Aprosoja do MS, André Dobashi; e com o Secretário Executivo de Agricultura e que faz parte da Câmara Setorial de Soja do Ministério da Agricultura, Rogério Beretta, afim de discutir estratégias para a safra do Estado que atravessa uma crise.

Na ocasião, foi solicitado soluções para os produtores rurais do Estado que estavam acumulando perdas. Nisso, foi sugerido a renegociação das parcelas de investimento que vão vencer em 2024, e novas linhas de crédito em dólar para que o produtor possa rodar a sua atividade.

Agora, foi definido que os produtores de Mato Grosso do Sul que trabalham com soja, milho e bovinocultura de leite e carne, solicitem até o dia 31 de maio, a renegociação de dívidas do crédito rural para investimentos.

Em sua rede social, Riedel disse que a medida é necessária para o Estado superar o momento de baixa produtividade e queda nos preços que o setor vive. “Vamos juntos fortalecer nossa produção e superar os desafios”, completou o governador.

