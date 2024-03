Governador se reÃºne com o Ministro da Agricultura para achar soluÃ§Ã£o para crise do setor

Carla Andréa, com Governo do MS atualizado em 06/03/2024 às 15h05

Na manhã desta quarta-feira (06), o Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, se reuniu com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, Carlos Fávaro; com o Presidente da Federação de Agricultura do Estado, Jorge Michelc; com o Presidente da Aprosoja do MS, André Dobashi; e com o Secretário Executivo de Agricultura e que faz parte da Câmara Setorial de Soja do Ministério da Agricultura, Rogério Beretta para tratar do momento ruim que o setor vem passando.

“Estamos trabalhando em parceria para enfrentar os desafios e promover o crescimento do nosso setor”, disse Eduardo Riedel. O objetivo da reunião era discutir estratégias para a safra do Estado que atravessa uma crise por causa da quebra na produção e estiagem, e uma combinação entre a baixa produção e preço ruim dos produtos dentro do Mato Grosso do Sul.

No Estado, foram cultivados cerca de 4,2 milhões de hectares de soja, estimando a colheita de 54 sacas por hectare, porém em meio à crise, muitos agricultores estão colhendo menos do previsto. O que tem provocado perdas na receita desses trabalhadores, e endividando o setor.

Outros lugares do país estão passando pela mesma situação, as duas soluções encontradas, ainda não definitivas, é a renegociação das parcelas de investimento que vão vencer nesse ano, pagando juros e parcelando para frente ou colocando no último ano do vencimento do contrato, dependendo do prazo.

A outra solução são novas linhas de crédito em dólar para que o produtor possa rodar a sua atividade. “Queremos viabilizar um apoio ao produtor rural nesse momento difícil, e o ministro Fávaro nos passou em primeira mão agora todas as ações que estão sendo feitas pelos setores produtivos, pelos governos, pelo Ministério da Agricultura para encontrar estratégias e alternativas. Duas grandes soluções estão na mesa. Não são definitivas, mas ajudam o produtor nesse momento”, destacou o Governador.

Durante o encontro, foi sinalizado que no primeiro momento, os setores da soja, milho e bovinocultura de corte e leite deverão ser atendidos pelas medidas de apoio. As soluções definitivas devem ser anunciadas em até 15 dias.

“É importante o apoio político nesse momento onde a gente precisa”, afirmou Eduardo Riedel. A meta, segundo Carlos Fávaro, é antever a crise iminente na agricultura e realizar ações para ajudar os produtores antes do fim da colheita da soja.

Após a reunião, o Governador Eduardo Riedel divulgou nas suas redes socais o que foi tratado:

