A televisão é o meio de comunicação mais 'consumido' no Brasil, aponta pesquisa

Uma pesquisa do Instituto de Planejamento Estratégico (Ibespe), a partir de 1.003 entrevistas, revela que o hábito de consumo de mídia do brasileiro é majoritariamente pela TV (48%), outros dos maiores meios tradicionais como rádio e jornal impresso, perderam espaço para redes sociais e portais de notícia.

A principal faixa etária que consome conteúdos televisivos são pessoas com 60 anos ou mais, que representam (71,3%), do público, enquanto 49% das pessoas entre 16 e 24 anos têm as redes sociais como maior meio de informação.

Já com relação ao ensino, as pessoas que possuem apenas o fundamental, consomem, majoritariamente conteúdo de TV, enquanto o meio mais usado por pessoas de ensino superior são portais de notícia na internet, revela o levantamento.





