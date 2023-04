Acumulada mais uma semana, Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 16 milhões

A Mega-Sena realiza o sorteio das seis dezenas do concurso 2.584 a partir das 19h de desta quarta-feira (19) (horário de MS) com transmissão, ao vivo, pelas redes sociais da Loterias Caixa .

Ninguém acertou as seis dezenas no concurso do último sábado (15).

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. A partir do fim deste mês, os valores das apostas lotéricas ficarão R$ 0,50 mais caros.

