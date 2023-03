Acumulou: ninguÃ©m acerta dezenas e Mega-Sena pula para R$ 18 milhÃµes

A Mega-Sena passou em branco mais uma vez e o próximo concurso, que faz parte da semana especial em referência ao mês da Mulher, saltou para R$ 18 milhões.

Os números sorteados foram os seguintes: 06-26-32-35-37-49. O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (16).

Porém, 37 apostas fizeram cinco dezenas e vão levar R$ 58.420,68. Outras 2.718 ganharam R$ 1.136,11 por acertarem quatro dezenas.

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco.

Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 18h (horário de Mato Grosso do Sul) do dia do sorteio.

