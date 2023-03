Acumulou: PrÃªmio da Mega-Sena vai para R$ 16 milhÃµes

Sem ganhadores no sorteio de ontem (11), o prêmio da Mega-Sena da Caixa Econômica acumulou para R$ 16 milhões.



Ao todo 101 apostas acertaram a quina e levarão R$ 30.374,17 para casa. Já 7.223 apostas receberão R$ 606,75 por acertarem a quadra no concurso. Os números premiado foram 03-07-15-22-24-50 e o próximo prêmio será realizado naterça-feira (14).



Para participar, a aposta pode ser feitanas casas lotéricas de todo o país com uma aposta simples com seis a 15 números ou pela Internet até às 19h (Horário de Brasília) do dia do sorteio.

