Aeronáutica confirma 195 casos de coronavírus em escola da FAB

O Centro de Comunicação Social da Aeronáutica informou nesta segunda-feira (25), que 195 alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) testaram positivo para par o novo coronavírus (Covid-19), em Barbacena, interior de Minas Gerais. Destes, 90 estão em isolamento na instituição e os outros 105 já se recuperaram do coronavírus e foram para casa.

Segundo reportagem do site G1, o número de casos de Covid-19 em Barbacena teve um salto neste último fim de semana e chegou a 235 confirmados pelo Estado, enquanto a Prefeitura contabiliza 253 notificações positivas da doença. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), os resultados dos testes dos alunos infectados foram anexados à Secretaria Municipal de Saúde no fim de semana, o que explica este aumento divulgado nos boletins.

Na última sexta-feira (22), o Ministério Público Federal (MPF) emitiu uma recomendação ao diretor de Ensino da Aeronáutica (Direns), major-brigadeiro do Ar Marcos Vinícius Rezende Mrad, e ao comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), brigadeiro do Ar Paulo Ricardo da Silva Mendes, para suspender imediatamente todas as aulas e demais atividades acadêmicas presenciais.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) explicou que as atividades presenciais já foram suspensas e que esta determinação foi cumprida antes do prazo, que vence nesta segunda-feira.

O MPF investiga a conduta da instituição militar após pais de alunos terem denunciado que o local estaria submetendo os estudante a risco de contágio pelo novo coronavírus. A denúncia foi feita ao órgão pelo Conselho Tutelar de Barbacena em abril, e encaminhada ao MPF em São João del Rei.

