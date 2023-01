AGU apresenta 3ª ação para bloqueio de bens dos presos por depredação em Brasília

Mais uma ação cautelar foi apresentada pela Advocacia-Geral da União (AGU) nesta sexta-feira (27) com pedido de bloqueio de bens de 42 pessoas físicas presas em flagrante por participar da depredação de prédios em Brasília.

Nos processos foi solicitada a indisponibilidade do patrimônio de 134 pessoas e sete empresas, sendo 82 pessoas por efetivamente participar da depredação e 52 pessoas e sete empresas por financiar o fretamento de ônibus para os atos antidemocráticos.

No total, já foram apresentadas à Justiça Federal do Distrito Federal três ações cautelares com o objetivo de possibilitar futuro ressarcimento dos danos causados.

Segundo a AGU, todos devem responder solidariamente pelo prejuízo causado ao patrimônio público, que no momento é estimado em R$ 18,5 milhões.

O Juiz Federal Francisco Alexandre Ribeiro já acolheu o pedido de bloqueio de bens formulado na primeira cautelar, que dizia respeito aos acusados de financiar o fretamento de ônibus para os atos antidemocráticos. Ao menos R$ 4,3 milhões só em veículos de pessoas e empresas envolvidas já estão bloqueados.

