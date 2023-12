Ao assumir G20, Brasil lança site trilíngue e passa a administrar redes sociais do bloco

Sarah Chaves, com informações do Planalto

Por um ano, a partir desta sexta-feira (1°), o Brasil assume a Presidência rotativa do G20 pela primeira vez na história do grupo no formato atual.

Para marcar o início da liderança brasileira, a partir desta sexta, o site oficial g20.org e todos os perfis do G20 nas redes sociais (Twitter, Instagram, YouTube, Facebook e Koo) passam a ser administradas pelo governo brasileiro, que terá postagens em três idiomas: português, inglês e espanhol.

No site, será possível acompanhar notícias, baixar um e-book com informações gerais sobre o bloco das maiores economias do mundo, encontrar respostas para perguntas frequentes, saber como funcionam os grupos de trabalhos (organizados nas Trilhas de Sherpas e de Finanças), que supervisionam as negociações, discutem os pontos que formam a agenda da cúpula e tratam de assuntos macroeconômicos estratégicos - além de acompanhar as notícias sobre a cúpula no Brasil.

Formado por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana, o G20 responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e 2/3 da população mundial.

Além da reunião de cúpula de líderes, marcada para novembro do ano que vem, no Rio de Janeiro, o grupo das 20 maiores economias do globo realizará mais de 100 reuniões em diversas cidades do Brasil em 2024.

Para marcar o início da Presidência do Brasil à frente do G20, haverá uma série de projeções com as principais mensagens da Presidência brasileira do G20 sobre o Museu da República, em Brasília, entre 18h30 e meia-noite desta sexta-feira.

