Após acidente, Cristiano diz que Zé Neto está em observação, mas que está "tudo bem"; vídeo

Após acidente com o carro do cantor sertanejo Zé Neto na noite de ontem (5), o companheiro de dupla, Cristiano apareceu nas redes sociais informando que o amigo quebrou três costelas e teve um corte no braço e irá permanecer em observação na UTI, mas que está bem e fora de perigo.

O acidente ocorreu na BR-153, em Icém, cidade localizada entre as cidades de Fronteira (MG) e Icém (SP). Segundo a PRF, o carro em que Zé Neto estava capotou após uma colisão contra uma carreta. Outros dois veículos se envolveram no acidente, que deixou cinco pessoas feridas — incluindo o sertanejo.

"Todos os exames foram concluídos, não tem nada grave, foram fraturas nas costelas, corte no braço. Ele vai ficar 24h na UTI em observação total, já fez tomografia do crânio e da coluna pra ver se tinha hemorragia, está tudo em perfeito estado, só recuperação agora do trauma, vi ele, falei com ele, está tudo bem", tranquilizou Cristiano. Veja:

