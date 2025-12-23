Menu
Menu Busca terça, 23 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Após reportagem, Moraes nega intercessão por banco Master e cita Lei Magnitsky

Ministro afirma que encontros com dirigentes do sistema financeiro tiveram caráter pessoal

23 dezembro 2025 - 12h35Sarah Chaves
Ministro Alexandre de MoraesMinistro Alexandre de Moraes   (Rosinei Coutinho/STF)

Após reportagem do jornal O Globo apontar que o ministro Alexandre de Moraes estaria intercedendo junto ao Banco Central em favor do Banco Master, o magistrado se pronunciou nesta terça-feira (23) e afirmou que os encontros realizados com dirigentes do sistema financeiro tiveram como único objetivo tratar dos efeitos da Lei Magnitsky sobre sua situação pessoal.

Em nota à imprensa, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu que se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir as consequências práticas da eventual aplicação da legislação internacional, especialmente no que diz respeito à manutenção de contas bancárias, cartões de crédito e débito e movimentações financeiras.

Segundo o ministro, além do encontro com o chefe do Banco Central, também foram realizadas reuniões individuais com o presidente jurídico do Banco Itaú e com a presidente do Banco do Brasil. Moraes informou ainda que participou de uma reunião coletiva com dirigentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da Febraban, do BTG e com vice-presidentes do Santander e do Itaú, todas voltadas ao mesmo tema.

A manifestação ocorreu após O Globo noticiar que Moraes teria procurado Galípolo em pelo menos quatro ocasiões para interceder em favor do Banco Master junto ao Banco Central, informação posteriormente confirmada pela CNN Brasil. Em setembro, o Banco Central vetou a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, alegando falta de documentos que comprovassem a viabilidade econômico-financeira da operação. Dois meses depois, o controlador do banco, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal e passou a ser investigado por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro.

O caso ganhou novos desdobramentos após vir à tona que o escritório de advocacia da esposa do ministro, Viviane Barci de Moraes, mantinha contrato com o Banco Master no valor de R$ 129 milhões, com pagamentos mensais previstos até 2027.

Diante das revelações, parlamentares da oposição anunciaram que pretendem protocolar um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes e articular a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a relação do ministro com a instituição financeira.

Leia a nota de Moraes na íntegra:
"O Ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnistiky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o Presidente e o vice-presidente Jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os Presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeira, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Santander e Itaú. Em todas as reuniões, foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito."
 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

CaixaAgência da Caixa Econômica Federal na avenida Paulista
Brasil
Feriados alteram funcionamento de bancos, Correios e INSS
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Brasil
Brasil vai na contramão e aumenta denúncias de abuso infantil online
Foguete explode ao decolar na Base de Alcântara no Maranhão
Brasil
Foguete explode ao decolar na Base de Alcântara no Maranhão
Medida assinada pelo presidente Lula foi oficializada em edição do Diário Oficial da União
Brasil
Indulto natalino de Lula deixa de fora presos pelo 8/1 e delatores
Vídeo: Roubo em alto-mar: casal é abordado e agredido no litoral de São Paulo
Brasil
Vídeo: Roubo em alto-mar: casal é abordado e agredido no litoral de São Paulo
Fernanda Torres no comercial da Havaianas
Brasil
Polêmica política da Havaianas derruba ações da Alpargatas na B3
Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem
Brasil
Passaportes diplomáticos de Ramagem e Eduardo Bolsonaro são cancelados
Medida foi promulgada pelo Congresso Nacional
Brasil
Emenda constitucional amplia regras e permite acúmulo de cargos por professores
Ministério da Saúde ao anunciar a criação do primeiro hospital público inteligente do Brasil
Saúde
Senado autoriza empréstimo de US$ 320 milhões para hospital inteligente no Brasil
Imagem Ilustrativa do INSS -
Brasil
Crédito consignado do INSS terá contratação restrita com nova lei antifraude

Mais Lidas

Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco