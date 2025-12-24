Menu
Após ser arrastada na Marginal Tietê, Tainara passa por nova amputação

A mulher segue internada e não há atualização oficial sobre o estado de saúde

24 dezembro 2025 - 11h24Sarah Chaves, com G1
Tainara Souza Santos, vítima de tentativa de feminicídio após ser atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, passou por uma nova cirurgia de amputação. A jovem, de 31 anos, segue internada no Hospital das Clínicas e não há, até o momento, atualização oficial sobre o estado de saúde.

O novo procedimento foi necessário para avançar na reconstrução dos glúteos e incluiu uma amputação na região da coxa, além de uma traqueostomia para retirada do tubo respiratório e uma cirurgia plástica reparadora. A intervenção cirúrgica ocorreu ao longo da segunda-feira (22) e foi concluída por volta da meia-noite, segundo informações repassadas pela família.

Em publicação nas redes sociais, a mãe de Tainara afirmou que este é um dos procedimentos mais delicados enfrentados pela filha desde o ataque. “De todas as cirurgias que ela já fez, essa será a mais desafiadora para os médicos”, escreveu.

Tainara foi vítima de tentativa de feminicídio no fim de novembro, após deixar um bar na Zona Norte da capital paulista. Segundo relatos, o agressor, identificado como Douglas, se envolveu em uma discussão motivada por ciúmes e, horas depois, avançou com um carro contra a vítima, que caiu e ficou presa sob o veículo.

Imagens obtidas pela polícia mostram o momento em que Tainara é arrastada por diversas vias até a altura da Marginal Tietê. Testemunhas tentaram intervir, mas o motorista fugiu em alta velocidade. A vítima teve as pernas amputadas em decorrência da gravidade dos ferimentos.

O agressor foi localizado horas depois. Durante a abordagem, tentou reagir e tomar a arma de um policial, foi baleado e preso.

