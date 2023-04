Após tratar broncopneumonia, Lula volta a trabalhar no Planalto

Sarah Chaves, com informações do G1

A agenda do presidente Lula (PT) volta a normalidade com uma reunião agora pela manhã desta segunda-feira (3) no Palácio do Planalto, após um período de 10 dias tratando uma broncopneumonia na residência oficial do Palácio da Alvorada.

A reunião de hoje será com ministros de pastas ligadas ao setor produtivo e à área institucional do governo.

O Planalto anunciou no dia 23 de março que Lula foi diagnosticado com broncopneumonia. Em razão disso, ele precisou remarcar a viagem à China, onde se reunirá com o presidente Xi Jinping.

A nova viagem está prevista para a próxima semana, com chegada no dia 12.

No período, o petista passou por avaliações feitas pela médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, e recebeu para reuniões ministros, líderes do governo e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

