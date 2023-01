Apostou? Mega-Sena sorteia R$ 42 milhões nesta quarta-feira

E aí, já tirou aquele tempinho para fazer uma aposta? A Mega-Sena está com um prêmio acumulado de R$ 42 milhões e o novo sorteio da loteria acontece nesta quarta-feira (18), podendo transformar uma pessoa em milionária.

As apostas podem ser feitas tanto de maneira presencial, mas também pela internet até às 18h (horário de Mato Grosso do Sul).

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Caso apenas um ganhador acerte o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 286 mil de rendimento no primeiro mês.

A Lotomania, também acumulada, pode pagar R$ 7,5 milhões para quem acertar os 20 números da faixa principal. O sorteio do concurso 2.419 será realizado a partir das 20h de hoje.

