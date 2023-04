Armado com machadinha, homem ataca creche e mata quatro crianças em Blumenau

Pelo menos quatro crianças morreram e outras ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (5), após uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, ser invadida por um rapaz, de 25 anos, armado com uma machadinha. O suspeito se entregou após o crime e foi preso em flagrante pela polícia.

O caso aconteceu na creche Cantinho do Bom Pastor, uma unidade de ensino particular. Uma das crianças feridas está em estado grave.

“Na manhã desta quarta-feira (5), um homem de 25 anos adentrou em um estabelecimento educacional localizado no bairro Velha e atentou contra a vida de infantes do local”, informou a Polícia Militar de Santa Catarina em nota divulgada, conforme noticiado pela CNN Brasil.

Após cometer o crime contra as crianças, o suspeito se entregou no Batalhão da Polícia Militar. Foi necessário o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros para realizar o transporte dos alunos feridos.

Ao saber dos ataques, os pais foram ao local e, segundo os bombeiros, o clima era de desespero. Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram no local para o resgate das vítimas e os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco.

O ataque ocorre menos de dez dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca e deixou outras três feridas, além de um estudante, segundo lembrado pelo G1.

