Atirador que matou adolescentes em escola é encontrado morto em prisão

O ex-aluno, de 21 anos, e assassino de dois adolescentes no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no interior do Paraná, foi encontrado morto em uma das celas na Casa de Custódia de Londrina, na noite desta terça-feira (20). A causa da morte não foi divulgada pelas autoridades.

A informação foi confirmada pela Sesp (Secretaria da Segurança Pública do Paraná), enquanto o corpo havia sido encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. "O Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná já instaurou procedimento interno para apurar o caso. A Polícia Civil do Paraná também iniciou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido".

O criminoso estava preso desde segunda-feira (19) em Londrina. Segundo a Secretaria de Segurança, ele era esquizofrênico e fazia tratamento para a doença.

O atirador realizou disparos enquanto estava no pátio da escola com a justificativa de que buscaria o histórico escolar. Um dos disparos atingiu a cabeça da aluna Karoline Verri Alves, de 17 anos, que morreu na unidade escolar e outro aluno, Luan Augusto, de 16 anos, morreu no dia seguinte após ficar internado.

Karoline e Luan namoravam há cerca de um ano. Os dois frequentavam a mesma igreja, onde eram envolvidos nas atividades religiosas.

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, disse que, em depoimento, o autor dos disparos confirmou não ter vínculo com as vítimas. Segundo Teixeira, o homem já tinha feito um ataque com faca em outra escola, no passado, e foi denunciado pelo Ministério Público. Na época, a Polícia Militar foi acionada, mas ele fugiu.

