Autorizada a nomeação de 100 aprovados em concurso para cargos do DNIT

O Ministério de estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a nomeação de 100 pessoas candidatas aprovadas no concurso público para provimento de cargos no quadro de pessoal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),

O concurso foi regido pelo Edital nº 1, de 22 de novembro de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 24 de novembro de 2023, conforme discriminado no Anexo desta Portaria.

O órgão será responsável pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos aprovadas no concurso público.

A Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Serão preenchidas 50 vagas nos cargos de analista administrativo e 50 para analista em infraestrutura de transportes.

