Brasil

Banco Central liquida fintech Dank por irregularidades e crise financeira

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (12)

12 março 2026 - 09h51Sarah Chaves
Fachada do Banco CentralFachada do Banco Central  

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da fintech de crédito Dank Sociedade de Crédito Direto S.A., conforme ato publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (12). A medida foi tomada após a autoridade monetária identificar grave comprometimento da situação econômico-financeira da instituição e violações às normas que regulam sua atividade.

O Ato  assinado pelo presidente do Banco Central, determina o encerramento das operações da empresa, com sede em Jaraguá do Sul (SC). A decisão representa a primeira intervenção do BC em uma Sociedade de Crédito Direto (SCD), modalidade criada em 2018 para ampliar a concorrência no mercado de crédito por meio de fintechs.

Segundo o Banco Central, além dos problemas financeiros e regulatórios, a empresa também se apresentava nas redes sociais como “Dank Bank”, prática proibida para instituições dessa categoria.

As Sociedades de Crédito Direto operam exclusivamente em ambiente digital e concedem empréstimos utilizando recursos próprios, sem a possibilidade de captar depósitos do público, como ocorre com bancos tradicionais. O financiamento das operações ocorre por meio do capital dos sócios ou da emissão de instrumentos de dívida voltados a investidores qualificados.

O segmento teve crescimento acelerado nos últimos anos. Em 2020, havia 41 SCDs autorizadas pelo Banco Central. Em janeiro de 2026, o número chegou a 142 instituições, alta de 246%.

Para conduzir o processo de liquidação, o Banco Central nomeou a empresa Faccio Administrações Ltda. como liquidante, com amplos poderes de administração e encerramento das atividades. O responsável técnico designado é Valdor Faccio.

 

