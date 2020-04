Bebê com 4 dias de vida morre de coronavírus

Um bebê recém-nascido, com quatro dias de vida, diagnosticado com coronavírus morreu na terça-feira (7) em Natal. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) nesta quarta-feira (8).

A Covid-19 tende a se desenvolver de forma mais grave em pessoas com idade acima de 60 e com outras doenças associadas, como as respiratórias e as cardíacas. No entanto, há pelo menos dois casos de morte de bebês pela doença no Brasil. Nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará confirmou a morte de uma bebê de três meses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, o bebê nasceu prematuro no dia 3 de abril, com 30 semanas de gestação, apresentou insuficiência respiratória e ficou na UTI neonatal. A pasta não informou, no entanto, se a criança já nasceu com o problema respiratório ou se era resultado da doença. Também não foi informado se ele possuía outras doenças associadas.

