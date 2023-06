Bebê de 4 meses está entre as vítimas do ciclone no RS

Um bebê de quatro meses está entre as vítimas do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada da última sexta-feira (16). Segundo informações da Defesa Civil, além da criança, outras 12 pessoas morreram em decorrência dos deslizamentos de terra, inundações e as fortes tempestades na região.

Conforme o Metrópoles, o bebê morreu após se engasgar. O serviço de saúde foi chamado, mas não conseguiu salvar a criança devido à dificuldade de acessar a residência localizada em uma área afetada pelas enchentes em Sebastião do Caí.

As autoridades gaúchas ainda não divulgaram as identidades das vítimas. As mortes aconteceram nos municípios de Maquiné, São Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Gravataí, Caraá, Bom Princípio e São Sebastião do Caí.

Também estão entre as vítimas uma idosa de 92 anos e uma mulher de 57, que morreram após deslizamento de terra em Maquiné. No mesmo município, um homem de 69 anos morreu soterrado.

O ciclone devastou a região Sul na madrugada da última sexta-feira (16). No total, 41 municípios gaúchos foram atingidos por fortes tempestades, deslizamentos de terra e inundações.

As equipes de resgate montadas pelo governo do Rio Grande do Sul conseguiram encontrar cinco pessoas com vida que estavam desaparecidas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem a busca por sobreviventes.

