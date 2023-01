URGENTE: Bolsonaristas podem ter danificado três torres de linhas de energia

Sarah Chaves, com informações do Valor Econômico, G1 e UOL

Em razão de ataque de extremistas políticos, foram registrados quedas de torres de transmissão em três pontos diferentes do país, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), divulgado na manhã desta terça-feira (10).

Os radicais tentaram impedir a saída de caminhões e impactar o suprimento da demanda de derivados das refinarias de todo o país. Na madrugada desta segunda-feira (9), uma torre da linha de transmissão de Furnas que interliga a hidrelétrica de Itaipu ao sistema elétrico brasileiro foi derrubada, apurou o Valor.

Segundo a Aneel, duas ocorrências foram registradas em Rondônia e uma no Paraná. Nenhuma levou à interrupção do fornecimento de energia.

De acordo com o Valor, fontes informaram que um trator atingiu a base de sustentação da torre, localizada a cerca de 50 quilômetros de Foz do Iguaçu. A torre teve os cabos de sustentação cortados. Em nota, a Eletrobras disse que identificou o problema e apura as causas da ocorrência.

No boletim, o ONS informou que às 00:13 horas da segunda-feira (9), houve realmente a queda de uma torre, mas foram registradas avarias em outras três. O incidente não afetou o fornecimento de energia.

Em razão dos ataques, o Ministério de Minas e Energia (MME) montou gabinete de crise, coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para processar informações referentes à tentativa de ataque ou efetivo vandalismo, tanto sob o aspecto de integridade física como também cibernética das instalações mapeadas como infraestruturas críticas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Apesar do dano na linha de transmissão de Itaipu, o fornecimento de energia não foi afetado.

