Bolsonaro exonera general corumbaense, da secretaria de Esportes

O presidente Jair Bolsonaro exonerou nesta nesta quinta-feira (18), o general da reserva Marco Aurélio Costa Vieira do cargo de secretário especial de Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, comandada pelo ministro Osmar Terra (MDB).

Nos bastidores, segundo o portal UOL, a saída do general seria necessária para dar lugar ao MDB, com a nomeação de João Manoel Santos Souza, do Maranhão, que seria ligado ao ex-presidente José Sarney.

Marco Aurélio foi o terceiro sul-mato-grossense confirmado na equipe do presidente Jair Bolsonaro. O general assumiu a secretaria no início de janeiro. Marco Aurélio é natural de Corumbá, professor de educação paraquedista e foi técnico do pentatlo moderno, além de ter sido atleta de natação e polo aquático.

O agora ex-secretario de Esportes foi diretor-executivo de Operações dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.

