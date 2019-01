Bolsonaro escolhe mais um sul-mato-grossense para sua equipe

O general corumbaense, Marco Aurélio Costa Vieira, é mais um nome de Mato Groso do Sul confirmado no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Marco Aurélio foi anunciado na quarta-feira (2), como secretário de Esportes.

A secretaria que será comandada pelo sul-mato-grossense está subordinada ao ministério da Cidadania, que tem como titular, o ministro Osmar Terra

Marco Aurélio é general da reserva do Exército desde 2002, natural de Corumbá, é professor de educação paraquedista e foi técnico do pentatlo moderno, além de ter sido atleta de natação e pólo aquático.Marco Aurélio foi diretor-executivo de Operações dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.

Com Marco Aurélio, já são três nomes que ocupam cargos de destaque no governo do presidente Jair Bolsonaro: Tereza Cristina na Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Luiz Henrique Mandetta, na Saúde.

