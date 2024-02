Bolsonaro pedirá devolução do passaporte para cumprir agenda internacional

Após ação que levou a Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro no último dia 8 de fevereiro, o político decidiu contestar as medidas impostas pela Operação Tempus Veritatis e planeja pedir na Justiça a devolução de seu passaporte apreendido por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação foi confirmada à CNN nesta quarta-feira (14) pelo ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten.

O argumento que será apresentado à Justiça é que não há elementos até agora na investigação que justifiquem a apreensão do documento. Além disso, os advogados pretendem ressaltar que Bolsonaro teria diversos convites para eventos e atividades no exterior.

A defesa de Bolsonaro argumenta que sua saída do Brasil por ocasião da posse de Javier Milei na Argentina foi comunicada às autoridades, e que todos os eventos internacionais para os quais Bolsonaro teria sido convidado já têm datas definidas.

A ideia é apontar que a retenção do passaporte representa um “cerceamento da atividade política” do ex-presidente.

Segundo Wajngarten, Bolsonaro foi convidado por autoridades de Israel para visitar os locais onde ocorreram ataques do Hamas e encontrar familiares de reféns no conflito na Faixa de Gaza. Os comvites, segundo Fábio, incluem visitar campos de concentração na Polônia e participar de encontros no Bahrein.

Deixe seu Comentário

Leia Também