Bolsonaro revela que 3º teste para coronavírus deu negativo

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na manhã deste sábado (25) por meio das redes sociais que seu terceiro teste para coronavírus deu negativo.

"RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo. Bom dia a todos", postou com uma foto segurando a hidróxicloroquina. O presidente fez referência ao RT-PCR, que é o principal teste diagnóstico para identificar a presença ativa do vírus da covid-19 no organismo.

O último exame feito por Bolsonaro, na quarta-feira (22), ainda indicava resultado positivo para a covid-19.

Bolsonaro está em tratamento desde o último dia 7, quando teve o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Desde então, ele segue em isolamento no Palácio da Alvorada, onde tem se reunido com ministros por videoconferência.

