Bolsonaro tem alta de hospital após queda no banheiro

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro teve alta do Hospital das Forças Armadas na manhã desta terça-feira (24), após ficar internado devido a um tombo que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada em Brasília, na noite anterior.

De acordo com nota emitida pelo Palácio do Planalto, o presidente foi atendido pela equipe médica da Presidência da República e levado ao Hospital das Forças Armadas, foi submetido ao exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações, e passou a noite bem.

Bolsonaro passou a noite em observação e foi liberado sem ferimentos graves.

