Borracheiro morre apÃ³s compressor de ar explodir com ele em cima

O jovem borracheiro Erick Kaian Tiago, de 22 anos, morreu na tarde de terça-feira (14), após a explosão de um compressor de ar, em Rondonópolis, Mato Grosso. Ele trabalhava no momento em que o acidente aconteceu.

De acordo com o site RD News, o jovem estava em cima do compressor de ar quando o aparelho explodiu. Com machucados por todo o corpo, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional do município.

Os médicos chegaram a amputar os braços e pernas do jovem na tentativa de salvá-lo, mas ainda assim ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. Outro trabalhador que estava no local também sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município e segue sendo investigado.

