Brasil inclui tecnologia de bateria de armazenamento para leilão de capacidade de energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira informou que o Brasil vai incluir baterias que podem armazenar e distribuir eletricidade para o próximo leilão de reserva de capacidade de energia, previsto para 30 de agosto.



As baterias podem armazenar a eletricidade gerada e distribuí-la para o sistema conforme a necessidade, evitando desperdício e aumentando previsibilidade.



O armazenamento de energia em baterias pode ser uma das soluções para eficiência energética nacional. À CNN, Joaquim Augusto Melo de Queiroz, advogado especialista em energia, informou que o avanço da tecnologia torna o modelo mais acessível.



“Trata-se de solução técnica que poderá auxiliar significativamente para a segurança do sistema elétrico nacional. Os custos vêm caindo expressivamente, com a evolução desta tecnologia. As baterias possuem ainda a vantagem de fornecer potência imediata ao sistema”, pontua.



Já Lucas Paiva, CEO da Lead Energy e especialista do setor elétrico, destaca que o modelo de baterias pode evitar transtornos em caso de interrupções das transmissões.



“Será uma reserva para acionarmos no momento de estresse e necessidade do sistema, e isso abre espaço para testarmos essas novas tecnologias”.



Para associações de armazenamento de energia, a inclusão significa potencial para o Brasil promover a transição energética, no entanto, parte dos analistas ressalta que o leilão deveria ser desmembrado com uma parte exclusiva para a aquisição das baterias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também