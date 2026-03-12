Menu
Menu Busca quinta, 12 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
Brasil

Câmara aprova uso de spray de pimenta para autodefesa de mulheres

O projeto agora segue para análise do Senado

12 março 2026 - 12h11Sarah Chaves
Getty Images/ Evgen_ProzhyrkoGetty Images/ Evgen_Prozhyrko  

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (11) um projeto de lei que permite a venda e o uso de spray de pimenta ou spray de extratos vegetais para autodefesa de mulheres. A proposta agora segue para análise do Senado antes de virar lei.

Pelo texto, o produto poderá ser utilizado por mulheres a partir de 18 anos. Adolescentes entre 16 e 18 anos também poderão usar o spray, mas com autorização dos responsáveis. O equipamento deverá ter aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A proposta tem como objetivo aumentar a proteção contra agressões físicas ou sexuais. Hoje, o uso desse tipo de spray costuma ser restrito a forças de segurança, embora alguns estados, como Rio de Janeiro e Rondônia, já tenham leis permitindo o acesso pelas mulheres.

O uso só será considerado legal em situações de defesa contra agressão ou ameaça iminente e permitir que a vítima fuja.

A relatora do projeto, deputada Gisela Simona (União-MT), afirmou que o objetivo é dar às mulheres um meio de proteção imediato. Segundo ela, o dispositivo serve para imobilizar temporariamente o agressor, facilitando a fuga da vítima e a identificação do suspeito pela polícia.

O projeto também prevê penalidades para uso indevido. Entre elas estão advertência, multa de 1 a 10 salários mínimos, multa em dobro em caso de reincidência, além de apreensão do spray e proibição de nova compra por até cinco anos.

Para comprar o spray, a mulher deverá apresentar documento com foto, comprovante de residência e declaração de que não possui condenação por crime violento. Já os vendedores terão que registrar os dados da venda por cinco anos, para permitir o rastreamento do produto

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Termos estão bem visíveis nas redes sociais
Brasil
Entenda o que são 'redpill' e outros termos de ódio contra mulheres
Foto: Thiago Guimarães/Pref. Canoas
Brasil
Política de proteção a animais resgatados em desastres agora é lei
Fachada do Banco Central
Brasil
Banco Central liquida fintech Dank por irregularidades e crise financeira
Foto: Igor Soares e Hamilton Garcia/Gov
Brasil
Brasil e África do Sul formalizam cooperação em defesa por decreto
Pastor Silas Malafaia
Brasil
Com pedido de vista de Zanin, julgamento de Silas Malafaia no STF é suspenso
Foto: Lívia Villas Boas/CBF
Brasil
Proposta autoriza isenção de ISS para serviços da Copa do Mundo Feminina
Sede da Anvisa
Brasil
Anvisa aprova medicamento para crises de epilepsia farmacorresistente
PM foi encontrada morta no apartamento em que morava com o marido
Brasil
Laudo do IML aponta lesões na face e pescoço de policial baleada em SP
Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025, diz Abia
Brasil
Indústria de alimentos e bebidas cresceu 8% em 2025, diz Abia
Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Brasil
Deputados do PL suspeitos de corrupção em emendas são julgados pelo STF

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande