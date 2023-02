Câmara elege nesta quinta-feira deputado para ser indicado a ministro do TCU

A sessão do Plenário para eleição do nome de deputado a ser indicado para vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) ocorre nesta quinta-feira (2) na Câmara dos Deputados.

Para ser aprovada, a indicação precisa da maioria simples dos votos. Depois, seguirá para análise do Senado. A vaga foi aberta pela aposentadoria da ministra Ana Arraes. Ex-deputada de Pernambuco pelo PSB, ela integrou o tribunal entre 2011 e 2022, tendo chegado à presidência. Foi a primeira mulher indicada pela Câmara como ministra do TCU.

Concorrem à vaga no TCU o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), a deputada Soraya Santos (PL-RJ) e o ex-deputado Fábio Ramalho (MG). Para ser aprovada, a indicação precisará da maioria simples dos votos em Plenário.

