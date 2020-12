Câmara vota em novo programa habitacional nesta quarta

Gabrielly Gonzalez, com informações do Congresso em Foco

Nesta quarta-feira (2), acontece na Câmara a votação da Medida Provisória 996/20, que cria o programa habitacional Casa Verde e Amarela para financiar a construção e pequenas reformas de residências para famílias com até R$ 7 mil de renda mensal na área urbana e com até R$ 84 mil de renda ao ano na área rural.

Programa, que substitui o Minha Casa, Minha Vida, criado em 2009 no governo do ex-presidente Lula (PT), tem como objetivos construir novas habitações para famílias de baixa renda, promover a regularização fundiária e finalizar obras que estão paradas, além disso,

As principais diferenças entre os dois programas são o financiamento de melhorias em habitações já construídas e o aumento dos valores totais dos imóveis que poderão ser financiados.

As taxas de juros devem ficar em torno de 5% ao ano, mas para os estados do Norte e do Nordeste podem chegar a 4,5% ou 4,25%, a depender da faixa de renda familiar.

