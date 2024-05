Carro com mais de R$ 100 mil em débitos e 648 infrações é apreendido pelo Detran-DF

Um carro com 648 infrações registradas e R$ 101.600,26 em débitos acumulados foi apreendido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), nesta quinta-feira (23).

Os agentes seguiam para uma missão com uso de drone, quando abordaram o condutor do veículo, um Chevrolet Cobalt prata. Do total de débitos, R$ 86.995,69 são referentes a multas, e R$ 14.604,57, a notificações por autuações. O último licenciamento do automóvel pago, por exemplo, era de 2021.

O carro foi recolhido para o pátio do Detran da Asa Norte, onde ficará até que o dono regularize a situação do veículo. Porém, se o proprietário não retirar o automóvel em até 60 dias, o bem poderá ir a leilão. Além disso, os débitos que restarem serão lançados na dívida ativa, em nome do atual responsável pelo Chevrolet.

