Casal é preso suspeito de queimar órgão genital de adolescente com brasa

Um casal, de 27 e 31 anos, foi preso na última sexta-feira (17) por suspeita de ter queimado o órgão genital de um adolescente, de 17 anos, com brasa em Ubá, em Minas Gerais.

De acordo com o R7, o adolescente morava com a suspeita, com quem mantinha um relacionamento. A mulher está grávida e morava ainda com outras quatro crianças.

Em agosto de 2022, o homem de 31 anos, que é pai de uma das crianças, passou a morar com a mulher e o adolescente para que pudessem dividir as despesas. O adolescente estaria sendo vítimas de torturas desde então. A vítima era coagida, ameaçada e mantida em cárcere privado para que ninguém soubesse do que estava acontecendo.

Levantamentos da equipe de policiais da 16ª Delegacia de Polícia Civil dão conta que há cerca de 30 dias a mulher teria pedido ao homem para segurar o adolescente para que ela conseguisse amputar o pênis dele. Devido à dificuldade, o casal optou por queimar o órgão genital com brasa.

O casal foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde se encontram à disposição da justiça. O adolescente está sob cuidados médicos.

