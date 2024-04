Cassação do mandato de Sérgio Moro começa a ser julgada no TRE-PR

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) começa o julgamento da cassação do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) nesta segunda-feira (1º), a partir das 14h. Caso necessário, as datas de 3 e 8 de abril estão reservadas para continuidade da sessão.

O processo em questão trata de dois casos de abuso de poder econômico durante a eleição de 2022, os quais podem resultar na perda do mandato do senador, isso em última instância.

A ação contra Moro foi iniciada pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e posteriormente outra ação, de mesmo teor, foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As duas ações foram unificadas pela Justiça.

A acusação alega que Moro teria causado desequilíbrio eleitoral ao concorrer ao Senado em 2022, utilizando recursos e exposição de sua pré-candidatura presidencial pelo Podemos para, posteriormente, migrar para uma disputa de menor visibilidade e menor circunscrição, pelo União Brasil.

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná defendeu a cassação do mandato de Moro e de seus suplentes, argumentando que a lisura e legitimidade do pleito foram comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros no período pré-eleitoral.

