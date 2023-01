Chá revelação na 'velocidade 5 da dança do créu' viraliza na internet

Uma dançarina de brega-funk provou que não há limites para a criatividade do brasileiro quando o assunto é chá revelação. Conhecida por mostrar seu rebolado nas redes sociais, Evellyn Donato abusou do talento no “quadradinho” para descobrir o sexo do bebê que espera, mas acabou viralizando.

O vídeo, compartilhado no Instagram do futuro padrinho da criança, Hytalo Santos, chocou seguidores. Nas imagens, Evellyn rebola na “velocidade máxima do créu”, e, na batida final, uma explosão com a cor azul revela a chegada de um menino, que ganhará o nome de Bryan. Veja o vídeo:

O chá revelação chamou a atenção e preocupou alguns internautas. “Meu Deus, com a criança dentro”, comentou um seguidor da página Celebs do Rio. “Amei o conceito de começar com um brega-funk e terminar com ‘o anjo sussurrou no meu ouvido'”, brincou outro. “Eu jurei que ela ia peidar”, disse mais um.

