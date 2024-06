Conselheiros do setor empresarial apresentarão sugestões de políticas a Lula

Sarah Chaves, com informações do Planalto

A terceira Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável será na manhã desta quinta-feira (27) no Palácio Itamaraty, em Brasília.

No encontro que terá as presenças do presidente Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, entre outros ministros e autoridades, o grupo de conselheiros, de vários setores do empresariado, movimentos sociais e da sociedade civil, debaterá com o presidente sugestões relacionadas à formulação de políticas com o objetivo de reduzir desigualdades e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável do País.

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha irá realizar a abertura. Durante a programação da manhã, além de Padilha, estão previstas falas do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima).

Na parte da tarde, será realizada uma mesa de debate entre conselheiros, ministro Padilha e a ministra-interina da Casa Civil, Miriam Belchior.

