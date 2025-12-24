Menu
Conta de luz ficará mais barata em janeiro

Neste mês de dezembro já houve a redução na bandeira tarifária vermelha no patamar 1 para amarela

24 dezembro 2025 - 08h43Sarah Chaves, com Agência Brasil
Foto: Arquivo/Agência BrasilFoto: Arquivo/Agência Brasil  

Em janeiro o consumidor terá bandeira verde na conta de luz, conforme informado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na terça-feira (23). Mesmo com o volume de chuva abaixo da média histórica no país entre novembro e dezembro, o nível dos reservatórios das usinas se mantiveram.

"Em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor", explicou a Aneel.

Neste mês de dezembro já houve a redução na bandeira tarifária vermelha no patamar 1 para amarela.A medida reduziu em R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (KW/h) consumidos e passou a R$ 1,885.


Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a adoção da bandeira verde reflete um cenário de segurança energética, no qual não há necessidade de acionamento intensivo de usinas termelétricas. Essas unidades, além de apresentarem custo de geração mais elevado, utilizam combustíveis fósseis e contribuem para a emissão de gases de efeito estufa.

"Apesar da crescente participação de fontes renováveis como solar e eólica na matriz energética brasileira, a geração hidrelétrica segue como base do sistema elétrico nacional. A capacidade de produção das usinas depende diretamente do volume de chuvas que incide sobre as principais bacias hidrográficas, fator que tem se mostrado", lembra a pasta.

 

