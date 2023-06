Corre que dá tempo! Quina de São João sorteia R$ 200 milhões hoje

Quem não apostou, corre que ainda dá tempo. Neste sábado (24), a Quina de São João pode deixar um brasileiro milionário com o sorteio de um prêmio de R$ 200 milhões.

Assim como acontece nos sorteios da Mega da Virada, o "bônus" da loteria não acumula.

Dessa forma, caso nenhum apostador consiga acertar os cinco números, o prêmio passa a ser dividido para apostas que acertarem quatro dezenas e assim por diante.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 200 milhões e aplique na poupança, receberá rendimento de R$ 1,4 milhão no primeiro mês. O valor do prêmio principal também é suficiente para comprar 160 apartamentos no valor de R$ 1,25 milhão cada.

O preço da aposta com cinco números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

