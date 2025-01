Correios divulga resultado preliminar de concurso

Os resultados das provas objetivas do concurso público para carteirose analistas dos Correios foram divulgados nesta sexta-feira (17) no site dos Correios e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , a banca responsável pela organização do processo seletivo.

O resultado da análise dos recursos contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar, do cargo de carteiro, já está disponível.

Para o cargo de Analista de Correios, de nível superior, o resultado preliminar e o gabarito definitivo serão divulgados no dia 24 de janeiro.



A seleção vai preencher 3.511 vagas imediatas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. As oportunidades foram divididas em dois editais:

- 3.099 vagas são para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26. Para a carreira, que é de nível médio, concorrem 93% (1.560.704) dos inscritos.



- 412 oportunidades são para analista de Correios, de nível superior, e têm salários iniciais de R$ 6.872,48. Cerca de candidatos 111.967 concorrem aos cargos de advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.



Do total de vagas a serem preenchidas, 30% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

Além da remuneração, os Correios oferecem vale-alimentação/refeição, vale-transporte, plano de saúde, auxílio-creche/auxílio-babá, entre outros.

