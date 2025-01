Correnteza leva ponte provisória, construída após enchentes no Rio Grande do Sul

Em menos de três meses após a inauguração, em outubro de 2024, a ponte provisória instalada na cidade de Feliz, a 80km de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, foi levada pela correnteza depois de uma chuva forte na noite de ontem (2).

Prefeitura estima que em um intervalo de dez horas a água avançou e a ponte cedeu. "Às 9 da manhã, a ponte foi coberta pelas águas. Pelas 17h, começou a apresentar sinais de comprometimento. Pelas 19h, se foi totalmente".



A travessia ligava o centro da cidade de 13,7 mil habitantes às localidades de São Roque e Picada Cará e ao município de Linha Nova. A estrutura contava com nove contêineres reforçados de estruturas metálicas, e foi erguida a partir da mobilização de moradores, iniciativa privada e poder público. Outra travessia do município, a Ponte de Ferro, não foi afetada.

"Sem esta ponte, não temos mais ligação entre os dois lados do município para veículos pesados. Isso não afeta somente a mobilidade da cidade, mas de toda a região. E me arisco a dizer do estado", afirma o prefeito de Feliz, Júnior Freiberger (PSD).

"Somente depois que a água baixar para sabermos se os contêineres foram deslocados, levados por quantos metros ou se apenas afundaram", diz Freiberger.



A alternativa, diante da indisponibilidade da ponte, é o caminho por Vale Real ou Bom Princípio, um trajeto que leva em torno de 20 km, segundo a administração do município.



De acordo com o prefeito, o nível do Rio Caí em Feliz chegou a cinco metros, pelo menos dois metros acima dos parâmetros normais. Em maio, quando a outra ponte foi levada, o Caí se aproximou da marca de 14 metros.

